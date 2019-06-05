"Харьковгаз": НКРЭКУ должен компенсировать компании 600 млн гривен

Иллюстративное фото (104.ua)

По словам пресс-службы, регулятор не учел в тарифе необходимые объемы газа для ПТЗ

Суд обязал НКРЭКУ установить АО "Харьковгаз" экономически обоснованный тариф и включить в его состав компенсацию убытков за 2014-2018 года в размере 589,8 млн гривен. Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции в части признания противоправным бездействие регулятора по пересмотру тарифа на распределение газа для "Харьковгаза". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Необходимость формирования экономически обоснованного тарифа прямо предусмотрена законодательством Украины и является обязанностью государственного регулятора. На данный момент НКРЭКУ продолжает бездействие и не выполняет решение суда. Соответствующее решение вступило в законную силу 15 мая 2019 года и является обязательным для выполнения НКРЭКУ", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, только за последние два года АО "Харьковгаз" пять раз предоставляло все расчеты, объяснения и обоснования для пересмотра тарифа компании. Последний раз - в феврале текущего года. "Но не смотря на требования законодательства, решение суда, имеющиеся расчеты, НКРЭКУ продолжает игнорировать свои обязанности. Действия НКРЭКУ по отношению к операторам ГРМ Украины напоминают целенаправленную дискриминационную тарифную политику", - говорится в сообщении.

"Сейчас тариф на распределение в структуре цены газа составляет лишь 8%. Это беспрецедентно низкий уровень, который не способен обеспечить безаварийную работу газовых сетей и уничтожает газораспределительную отрасль", - отметил председатель правления АО "Харьковгаз" Дмитрий Новицкий.

В компании приводят пример - согласно исследованию тарифообразования компании Mercados, в среднем в 21 странах ЕС доля тарифа на распределение в цене газа составляет 26%. То есть, по словам пресс-службы, для украинских газораспределительных компаний стоимость услуг по доставке газа занижена регулятором более чем в 3 раза.

"Последствиями бездействия НКРЭКУ и заниженных тарифов стали убытки газораспределительных компаний на общую сумму около 40 млрд гривен. Только в 2018 году убытки АО "Харьковгаз" от услуг по распределению газа составили 367,7 млн гривен. На текущий момент сумма убытков достигла 1,1 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, регулятор не учел в тарифе необходимые объемы газа для производственно-технологических затрат и установил заниженную стоимость этого газа. Цена топлива, утвержденная НКРЭКУ в тарифе АО "Харьковгаз" на производственные нужды составляет 5,8 тыс. гривен за тыс. куб. м. А его средневзвешенная фактическая стоимость за 2018 год - более 11 тыс. гривен. В результате, тарифом предусмотрены средства на приобретение лишь 30 млн кубометров газа, при реальной потребности 77,8 млн куб. м.

"Из-за низких тарифных заработных плат с газораспределительной отрасли уволилась треть работников - почти 30 000 специалистов. Средняя заработная плата работников АО "Харьковгаз" составляет 5000 гривен. Сейчас аналогичный показатель на энергетических предприятиях области больше на 65%. Компания почти ежедневно теряет специалистов. Наполнить вакансии с таким мизерным уровнем зарплаты невозможно даже людьми без квалификации", - сообщила председатель профсоюза работников АО "Харьковгаз" Ольга Василенко.