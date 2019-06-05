"Харківгаз": НКРЕКП повинен компенсувати компанії 600 млн гривень

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За словами прес-служби, регулятор не врахував в тарифі необхідні обсяги газу для ПТЗ

Суд зобов'язав НКРЕКП встановити АТ "Харківгаз" економічно обґрунтований тариф і включити до його складу компенсацію збитків за 2014-2018 роки в розмірі 589,8 млн гривень. Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду першої інстанції в частині визнання протиправною бездіяльність регулятора щодо перегляду тарифу на розподіл газу для "Харківгаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Необхідність формування економічно обґрунтованого тарифу прямо передбачена законодавством України і є обов'язком державного регулятора. На даний момент НКРЕКП продовжує бездіяльність і не виконує рішення суду. Відповідне рішення вступило в законну силу 15 травня 2019 року і є обов'язковим для виконання НКРЕКП", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, тільки за останні два роки АТ "Харківгаз" п'ять разів надавало всі розрахунки, пояснення та обгрунтування для перегляду тарифу компанії. Останній раз - в лютому поточного року. "Але не дивлячись на вимоги законодавства, рішення суду, наявні розрахунки, НКРЕКП продовжує ігнорувати свої обов'язки. Дії НКРЕКП по відношенню до операторів ГРМ України нагадують цілеспрямовану дискримінаційну тарифну політику", - йдеться в повідомленні.

"Зараз тариф на розподіл у структурі ціни газу становить лише 8%. Це безпрецедентно низький рівень, який не здатний забезпечити безаварійну роботу газових мереж та знищує газорозподільну галузь", - зазначив голова правління АТ "Харківгаз" Дмитро Новицький.

В компанії наводять приклад - згідно з дослідженням тарифоутворення компанії Mercados, в середньому в 21 країнах ЄС частка тарифу на розподіл в ціні газу становить 26%. Тобто, за словами прес-служби, для українських газорозподільних компаній вартість послуг з доставки газу занижена регулятором більш ніж в 3 рази.

"Наслідками бездіяльності НКРЕКП і занижених тарифів стали збитки газорозподільних компаній на загальну суму близько 40 млрд гривень. Тільки в 2018 році збитки АТ "Харківгаз" від послуг з розподілу газу склали 367,7 млн гривень. На поточний момент сума збитків сягнула 1,1 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, регулятор не врахував в тарифі необхідні обсяги газу для виробничо-технологічних витрат і встановив занижену вартість цього газу. Ціна палива, затверджена НКРЕКП в тарифі АТ "Харківгаз" на виробничі потреби складає 5,8 тис. гривень за тис. куб. м. А його середньозважена фактична вартість за 2018 рік - більше 11 тис. гривень. В результаті, тарифом передбачені кошти на придбання лише 30 млн кубометрів газу, при реальній потребі 77,8 млн куб. м.

"Через низькі тарифні заробітні плати з газорозподільної галузі звільнилася третина працівників - майже 30 000 фахівців. Середня заробітна плата працівників АТ "Харківгаз" становить 5000 гривень. Зараз аналогічний показник на енергетичних підприємствах області більше на 65%. Компанія майже щодня втрачає фахівців. Наповнити вакансії з таким мізерним рівнем зарплати неможливо навіть людьми без кваліфікації", - повідомила голова профспілки працівників АТ "Харківгаз" Ольга Василенко.