В Харькове злоумышленник угнал автомобиль и сбил полицейского

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция объявила в городе операцию "Перехват"

В Харькове сегодня, 10 мая, неизвестный злоумышленник похитил автомобиль и совершил наезд на полицейского, который пытался его остановить. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, происшествие произошло сегодня около 15:00 на улице Минской. Патрульные заметили как мужчина разбил стекло и пытался проникнуть в автомобиль. При попытке задержания мужчина толкнул одного из правоохранителей и совершил наезд на него.

"Сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие, произведя несколько выстрелов по колесам машины злоумышленника. Однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Peugeot 206 серого цвета иностранной регистрации", - заявили в полиции.

Отмечается, что пострадавшего полицейского с ушибами доставили в больницу. Сейчас в городе объявлена полицейская операция "Перехват" для поиска и задержания злоумышленника.

"Информация о событии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью 27 апреля задержали заместителя мэра столицы Владимира Слончака за нападение на сотрудника полиции. Пострадавшему правоохранителю вызвали скорую, после чего госпитализировали с травмой.