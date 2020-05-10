ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове злоумышленник угнал автомобиль и сбил полицейского

Новости » Происшествия     10.05.2020 - 19:45
В Харькове злоумышленник угнал автомобиль и сбил полицейского
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция объявила в городе операцию "Перехват"

В Харькове сегодня, 10 мая, неизвестный злоумышленник похитил автомобиль и совершил наезд на полицейского, который пытался его остановить. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, происшествие произошло сегодня около 15:00 на улице Минской. Патрульные заметили как мужчина разбил стекло и пытался проникнуть в автомобиль. При попытке задержания мужчина толкнул одного из правоохранителей и совершил наезд на него.

"Сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие, произведя несколько выстрелов по колесам машины злоумышленника. Однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Peugeot 206 серого цвета иностранной регистрации", - заявили в полиции.

Отмечается, что пострадавшего полицейского с ушибами доставили в больницу. Сейчас в городе объявлена полицейская операция "Перехват" для поиска и задержания злоумышленника.

"Информация о событии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью 27 апреля задержали заместителя мэра столицы Владимира Слончака за нападение на сотрудника полиции. Пострадавшему правоохранителю вызвали скорую, после чего госпитализировали с травмой.

Теги Новости Украины Харьковполицияавтомобилинаезд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь