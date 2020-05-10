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У Харкові зловмисник викрав автомобіль та збив поліцейського

Новини » Надзвичайні події     10.05.2020 - 19:45
У Харкові зловмисник викрав автомобіль та збив поліцейського
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція оголосила в місті операцію "Перехоплення"

У Харкові сьогодні, 10 травня, невідомий зловмисник викрав автомобіль та скоїв наїзд на поліцейського, який намагався його зупинити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За даними поліції, подія сталася сьогодні близько 15:00 на вулиці Мінській. Патрульні помітили як чоловік розбив скло і намагався проникнути до автомобіля. При спробі затримання чоловік штовхнув одного з правоохоронців та здійснив наїзд на нього.

"Співробітник поліції застосував табельну вогнепальну зброю, зробивши декілька пострілів по колесах автівки зловмисника. Однак, невідомий втік з місця події на автомобілі Peugeot 206 сірого кольору іноземної реєстрації", - заявили в поліції.

Зазначається, що постраждалого поліцейського з забоями доставили до лікарні. Наразі у місті оголошено поліцейську операцію "Перехоплення" для пошуку і затримання зловмисника.

"Інформація про подію зареєстрована в Шевченківському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вночі 27 квітня затримали заступника мера столиці Володимира Слончака за напад на співробітника поліції. Постраждалому правоохоронцю викликали швидку, після чого госпіталізували із травмою.

Теги Новини України Харківполицияавтомобилинаезд
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