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У Харкові замінували всі школи

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Харків, Четвер 20 січня 2022 11:16
У Харкові замінували всі школи Фото: огороджувальна стрічка Національної поліції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Повідомлення про мінування всіх харківських шкіл надійшло до Служби безпеки України. В даний момент проводиться перевірка шкіл і прилеглої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KHARKIV Today.

"20 січня о 6:05 на електронну адресу Управління Служби безпеки в Харківській області надійшло анонімне повідомлення про мінування всіх шкіл Харкова. Інформацію перевіряють", - розповіли виданню в прес-службі Управління СБУ в Харківській області.

"В даний час відпрацьовується відповідними органами", - пояснила прес-секретар СБУ в Харківській області Лілія Домашенко.

Як зазначили в СБУ, останнім часом фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування об'єктів соціальної сфери по всій території України, проте перевірки показують, що повідомлення надходять неправдиві.

"Ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті - створити напругу і панічні настрої в суспільстві", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, з апеляційного та Окружного судів Києва евакуювали працівників і відвідувачів через повідомлення про мінування. Також у вівторок, 18 січня, "замінували" школи в різних районах столиці.

При цьому, 17 січня в Києві "мінували" три станції метро. На вхід і вихід були закриті станція "Театральна", "Дарниця"і " Позняки".

Зазначимо, 16 січня у Києві замінували кілька ТРЦ, відвідувачів та персонал евакуювали.

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