У Харкові замінували всі школи
Повідомлення про мінування всіх харківських шкіл надійшло до Служби безпеки України. В даний момент проводиться перевірка шкіл і прилеглої території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KHARKIV Today.
"20 січня о 6:05 на електронну адресу Управління Служби безпеки в Харківській області надійшло анонімне повідомлення про мінування всіх шкіл Харкова. Інформацію перевіряють", - розповіли виданню в прес-службі Управління СБУ в Харківській області.
"В даний час відпрацьовується відповідними органами", - пояснила прес-секретар СБУ в Харківській області Лілія Домашенко.
Як зазначили в СБУ, останнім часом фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування об'єктів соціальної сфери по всій території України, проте перевірки показують, що повідомлення надходять неправдиві.
"Ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті - створити напругу і панічні настрої в суспільстві", - зазначили в СБУ.
Нагадаємо, з апеляційного та Окружного судів Києва евакуювали працівників і відвідувачів через повідомлення про мінування. Також у вівторок, 18 січня, "замінували" школи в різних районах столиці.
При цьому, 17 січня в Києві "мінували" три станції метро. На вхід і вихід були закриті станція "Театральна", "Дарниця"і " Позняки".
Зазначимо, 16 січня у Києві замінували кілька ТРЦ, відвідувачів та персонал евакуювали.