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В Харькове "заминировали" 5 отелей, аэропорт и вокзал

Новости » Происшествия    27.06.2019 - 16:44
В Харькове "заминировали" 5 отелей, аэропорт и вокзал
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ведется эвакуация граждан

В Харькове "заминировали" восемь объектов - учебное заведение, пять гостиниц, аэропорт и железнодорожный вокзал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Указано, что по адресу выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

"Сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении на площади Свободы, 5 гостиницах, аэропорту и железнодорожном вокзале поступили в полицию по электронной почте 27 июня. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщили в полиции.

Напомним, 25 июня Национальная полиция Киева проверяла анонимное сообщение о минировании десятков объектов. Так, в полицию поступило сообщение о минировании ряда жилых домов, детских садов, гостиниц, аптек, а также отделений "скорой помощи".

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство внутренних дел хочет пересмотреть алгоритм действий полиции во время реагирования на звонки о минировании, то есть, сначала проверять, не является ли такое сообщение "фейком". Планируется, что немедленную проверку на достоверность будут проводить специалисты оперативных подразделений киберполиции.

В Киеве проверяют информацию о массовом минировании В МВД планируют проверять на фейковость звонки о минировании
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