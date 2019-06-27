У Харкові "замінували" 5 готелів, аеропорт та вокзал

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ведеться евакуація громадян

У Харкові "замінували" вісім об'єктів - учбовий заклад, п'ять готелів, аеропорт та залізничний вокзал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням відділ комунікації поліції Харківської області.

Вказано, що за адресою виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

"Повідомлення про закладення вибухівки в учбовому закладі на площі Свободи, 5 готелях, аеропорту та залізничному вокзалі надійшли до поліції електронною поштою 27 червня. На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, 25 червня Національна поліція Києва перевіряла анонімне повідомлення про замінування десятків об'єктів. Так, у поліцію надійшло повідомлення про мінування ряду житлових будинків, дитячих садів, готелів, аптек, а також відділень "швидкої допомоги".

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство внутрішніх справ хоче переглянути алгоритм дій поліції під час реагування на дзвінки про мінування, тобто, спочатку перевіряти, чи не є таке повідомлення "фейком". Планується, що негайну перевірку на достовірність проводитимуть фахівці оперативних підрозділів кіберполіції.