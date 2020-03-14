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Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии границы

Новости » Политика     14.03.2020 - 18:40
Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии границы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Граница будет закрыта с 16 марта на две недели для иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о закрытии границы в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно решению СНБО, Украина закрывает на две недели государственную границу на въезд для иностранцев. Закрытие границы начинается с 16 марта. Также с 17 марта на две недели будет закрыт пропуск через границу для регулярного пассажирского сообщения.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 марта 2020 года "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2" (прилагается, подпункт 3 пункта 1 - для служебного пользования)", - говорится в указе президента.

Напомним, решение о закрытии границ Украины было принято во время экстренного заседания СНБО 13 марта. Во время заседания обсуждают вопрос закрытия границ и меры безопасности для недопущения распространения коронавируса COVID-19 внутри страны.

Отметим, 13 марта в Украине официально зафиксировали первую смерть от коронавируса. Жертвой COVID-19 стала 71-летняя жительница Житомирской области, которая в начале марта прибыла в Украину из Польши. По состоянию на 14 марта в стране официально подтверждены три случая заболевания коронавируса.

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