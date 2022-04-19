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В Харькове закрыли для посещения кладбища из-за постоянных обстрелов

Фото: в Харькове закрыли для посещения кладбища из-за постоянных обстрелов (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Жителей Харькова призывают не посещать кладбища во время Пасхальных праздников из-за обстрелов российских оккупантов. Похоронить умерших можно на всех, кроме двух - "Сосны" и №17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Харьковского горсовета.

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в результате обстрелов подверглись разрушениям десять кладбищ, а также Мемориал жертвам тоталитаризма.

"Стоит ограничить посещение кладбищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польского мемориала, которые обслуживает КП "Ритуал", а также кладбища "Сосны", которое обслуживает СКП "Завещание". Из - за частых обстрелов кладбища закрыты для посещения", - сообщили в департаменте.

Напомним, в Киевском районе Харькова существует большая угроза обстрелов российскими войсками. Жильцов просят не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

Добавим, российские оккупанты не прекращают обстрелы Харькова в основном ведя огонь по жилым районам. В результате вчерашних ударов погибли три человека, еще 15 получили ранения.

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