В Харькове закрыли для посещения кладбища из-за постоянных обстрелов

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в результате обстрелов подверглись разрушениям десять кладбищ, а также Мемориал жертвам тоталитаризма.



"Стоит ограничить посещение кладбищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польского мемориала, которые обслуживает КП "Ритуал", а также кладбища "Сосны", которое обслуживает СКП "Завещание". Из - за частых обстрелов кладбища закрыты для посещения", - сообщили в департаменте.

Напомним, в Киевском районе Харькова существует большая угроза обстрелов российскими войсками. Жильцов просят не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

Добавим, российские оккупанты не прекращают обстрелы Харькова в основном ведя огонь по жилым районам. В результате вчерашних ударов погибли три человека, еще 15 получили ранения.

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