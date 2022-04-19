RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові закрили для відвідування кладовища через постійні обстріли

Фото: в Харкові закрили для відвідування кладовища через постійні обстріли (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Жителів Харкова закликають не відвідувати кладовища під час Великодніх свят через обстріли російських окупантів. Поховати померлих можна на всіх, крім двох - "Сосни" та №17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Харківської міськради.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, внаслідок обстрілів зазнали руйнувань десять кладовищ, а також Меморіал жертвам тоталітаризму.

"Варто обмежити відвідування кладовищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польського меморіалу, які обслуговує КП "Ритуал", а також кладовища "Сосни", яке обслуговує СКП "Заповіт". Через часті обстріли кладовища закриті для відвідування", - повідомили в департаменті.

Нагадаємо, в Київському районі Харкова існує велика загроза обстрілів російськими військами. Мешканців просять не виходити на вулицю і залишатися в укриттях.

Додамо, російські окупанти не припиняють обстріли Харкова, в основному ведучи вогонь по житлових районах. В результаті вчорашніх ударів загинули три людини, ще 15 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України