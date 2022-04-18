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В Харькове от сегодняшних обстрелов погибли три человека, еще 15 ранены, - глава ОВА

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Харьков, Понедельник 18 апреля 2022 21:23
В Харькове от сегодняшних обстрелов погибли три человека, еще 15 ранены, - глава ОВА Фото: последствия обстрелов Харькова (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Харькова, в основном ведя огонь по жилым районам. В результате сегодняшних ударов погибли три человека, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире общенационального телемарафона.

"С одной стороны, действительно, у нас продолжаются обстрелы, продолжаются обстрелы исключительно наших жилых районов. Сегодня пострадал Немышлянский и Основянский районы города Харькова. Там снаряды упали прямо посреди жилых домов, на детскую площадку", - сказал глава ОВА.

По его словам, в результате сегодняшних обстрелов три человека погибли на месте, еще 15 получили ранения, в том числе 14-летний ребенок. Харьковские врачи работают круглосуточно, спасая жизни горожан.

"Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия таких обстрелов", - добавил Синегубов.

Напомним, сегодня в Харькове оккупанты ракетным ударом уничтожили украинскую благотворительную кухню, которая связана с шеф-поваром Хосе Андресом. Среди работников заведения есть пострадавшие.

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