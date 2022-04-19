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Жителей Киевского района Харькова просят быть в укрытиях: есть большая угроза обстрелов

Новина українською →
Хакров, Вторник 19 апреля 2022 10:26
Жителей Киевского района Харькова просят быть в укрытиях: есть большая угроза обстрелов Фото: жителей Киевского района Харькова просят быть в укрытиях (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевском районе Харькова существует большая угроза обстрелов российскими войсками. Жителей просят не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

"Внимание, жители Киевского района города Харькова! По данным Харьковской ОВА, 19 апреля существует большая опасность вражеских обстрелов. Пожалуйста, находитесь в укрытиях и без необходимости не выходите на улицу. Берегите свою жизнь и жизнь близких!"- призывают в сообщении.

Напомним, российские оккупанты не прекращают обстрелы Харькова в основном ведя огонь по жилым районам. В результате вчерашних ударов погибли три человека, еще 15 получили ранения.

Добавим, в Харькове в результате обстрела центра города погибли 5 человек.

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