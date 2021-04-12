В Харькове закончили отопительный сезон в связи с потеплением

Об этом Терехов сказал на брифинге, передает местное издание МГ " Объектив ".

"Отопительный сезон закончится сегодня. Среднесуточная температура позволяет нам это сделать. Ко мне обращались люди с просьбой закончить отопительный сезон, чтобы не переплачивать тепловым сетям. Считаю это правильным", - сказал он.

По прогнозу Укргидрометцентра, 12 апреля в Харькове переменная облачность, без осадков, ветер - 5-10 м / с. Температура воздуха ночью - 4-9 градусов тепла, днем - 16-21.

Напомним, отопительный сезон завершается по решению местных властей. Основанием для этого может стать повышение среднесуточной температуры воздуха до 8 градусов тепла.