У Харкові закінчили опалювальний сезон через потепління

Опалювальний сезон закінчується в Харкові з понеділка, 12 квітня. Розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов.
Про це Терехов сказав на брифінгу, передає місцеве видання МГ "Объектив".
"Опалювальний сезон закінчиться сьогодні. Середньодобова температура дозволяє нам це зробити. До мене зверталися люди з проханням закінчити опалювальний сезон, щоб не переплачувати теплових мереж. Вважаю це правильним", - сказав він.
За прогнозом Укргідрометцентру, 12 квітня у Харкові мінлива хмарність, без опадів, вітер 5-10 м / с. Температура повітря вночі - 4-9 градусів тепла, вдень - 16-21.
Нагадаємо, опалювальний сезон завершується за рішенням місцевої влади. Підставою для цього може стати підвищення середньодобової температури повітря до 8 градусів тепла.
Як повідомляло РБК-Україна, раніше опалювальний сезон вирішили завершити в Києві. З 10 квітня будинку в столиці почали відключати від централізованого опалення.
Відзначимо, 1 квітня Дніпро одним з перших завершив опалювальний сезон в цьому році.