В Харькове задержали писателя из Горловки, который отрицал существование Украины
СБУ задержала писателя из оккупированной Горловки, который в Харькове отрицал существование Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, мужчина год назад переехал в Харьков, а в марте этого года давал интервью для российского канала.
"Литературный деятель рассказал, что именно украинские военные 8 лет "бомбили и уничтожали" Донбасс. Подозреваемый также отметил, что вооруженная агрессия РФ помогает урегулировать гражданский конфликт", потому что с 2014 года Украины как государства больше не существует", - говорится в заявлении.
Пророссийского писателя-пропагандиста удалось задержать и сообщить ему о подозрении. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что в Украине арестовали активы компании коллаборанта Сальдо.
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