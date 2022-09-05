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У Харкові затримали письменника з Горлівки, який заперечував існування України

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Харків, Понеділок 05 вересня 2022 15:26
У Харкові затримали письменника з Горлівки, який заперечував існування України Фото: У Харкові затримали письменника з Горлівки, який заперечував існування України (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

СБУ затримала письменника з окупованої Горлівки, який у Харкові заперечував існування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік рік тому переїхав до Харкова, а у березні цього року давав інтерв‘ю для російського каналу.

"Літературний діяч розповів, що саме українські військові 8 років "бомбили та знищували" Донбас. Підозрюваний також зазначив, що збройна агресія РФ допомагає врегулювати "громадянський конфлікт", бо з 2014 року України як держави більше не існує", - йдеться у заяві.

Проросійського письменника-пропагандиста вдалося затримати та повідомити йому про підозру. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні заарештували активи компанії колаборанта Сальдо.

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