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В Харькове задержали иранца, которого разыскивал Интерпол

Харьков, Вторник 21 июля 2020 19:50
В Харькове задержали иранца, которого разыскивал Интерпол
Фото: наручники (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Мужчину объявили в розыск ОАЭ

Харьковские полицейские задержали гражданина Ирана, которого разыскивал Интерпол. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Подозреваемому 59 лет, он находился в международном розыске органами Объединенных Арабских Эмиратов.

"Приговором суда г. Дубай Объединенных Арабских Эмиратов от 16.02.2010 вор заочно приговорен к 3 годам лишения свободы. Международный ордер на арест гражданина Ирана был выдан в конце января 2016 года прокуратурой Дубая", - сообщили в полиции.

Преступника обнаружили и задержали харьковские полицейские. Сейчас решается вопрос относительно его экстрадиции в ОАЭ.

Напомним, в конце июня на границе с Польшей задержали украинца, которого разыскивали в 190 странах.

Также сообщалось о задержании иностранца в Одесской области, Интерпол искал его за переправу "нелегалов".

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