ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Харкові затримали іранця, якого розшукував Інтерпол

Харків, Вівторок 21 липня 2020 19:50
У Харкові затримали іранця, якого розшукував Інтерпол
Фото: кайданки (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Чоловіка оголосили в розшук ОАЕ

Харківські поліцейські затримали громадянина Ірану, якого розшукував Інтерпол. Чоловіка підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Підозрюваному 59 років, він знаходився у міжнародному розшуку органами Об’єднаних Арабських Еміратів.

"Вироком суду м. Дубай Об’єднаних Арабських Еміратів від 16.02.2010 злодій заочно засуджений до 3 років позбавлення волі. Міжнародний ордер на арешт громадянина Ірану був виданий наприкінці січня 2016 року прокуратурою Дубая", - повідомили у поліції.

Злочинця виявили та затримали харківські поліцейські. Наразі вирішується питання щодо його екстрадиції до ОАЕ.

Нагадаємо, наприкінці червня на кордоні з Польщею затримали українця, якого розшукували у 190 країнах.

Також повідомлялося про затримання іноземця в Одеській області, Інтерпол шукав його через незаконні переправлення "нелегалів".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ХарківХарківІнтерпол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся