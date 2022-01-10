В Харькове выявили случай малярии. Ее завез студент из Конго

В Харькове с начала 2021 года зарегистрировали один случай малярии. Ее завез студент из Конго, который прибыл на учебу.

Сообщается, что при прохождении медицинского осмотра у гражданина Конго выявили возбудители малярии. Его направили в городскую клиническую больницу для дообследования и лечения.

Отметим, малярия - это группа трансмиссивных заболеваний, которая передается от больного здоровому человеку малярийными комарами и протекает с лихорадкой, ознобом, проливным потом.

Болезнь наиболее распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии и Океании. Для предотвращения заболевания людям, которые выезжают в такие страны, рекомендуют проводить химиопрофилактику.