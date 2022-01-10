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У Харкові виявили випадок малярії. Її завіз студент з Конго

Автор: Юлія Бойко

У Харкові з початку 2021 року зареєстрували один випадок малярії. Її завіз студент з Конго, який прибув на навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Повідомляється, що при проходженні медичного огляду у громадянина Конго виявили збудники малярії. Його направили в міську клінічну лікарню для дообстеження і лікування.

Відзначимо, малярія - це група трансмісивних захворювань, яка передається від хворої здоровій людині малярійними комарами і протікає з лихоманкою, ознобом, проливним потом.

Хвороба найбільш поширена в країнах Африки, Центральної та Південної Америки, Азії та Океанії. Для запобігання захворювання людям, які виїжджають в такі країни, рекомендують проводити хіміопрофілактику.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що смертність від малярії у світі зросла через пандемію коронавірусу.

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ХарківКонго