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Смертность от малярии в мире выросла из-за пандемии коронавируса, - ВОЗ

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Женева, Понедельник 06 декабря 2021 15:42
Смертность от малярии в мире выросла из-за пандемии коронавируса, - ВОЗ Фото: в мире выросла смертность от малярии из-за пандемии коронавируса (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В 2020 году в мире выросла смертность от малярии из-за сбоев в системе здравоохранения ряда стран вследствие борьбы с коронавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также отметили возросшее число заболевших опасной инфекцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ВОЗ о малярии.

Согласно данным ВОЗ, в 2020 году малярией заболели около 241 млн человек. Скончались от инфекции около 627 тысяч заболевших. По сравнению с 2019 годом число заразившихся инфекцией выросло на 14 млн, а умерших на 69 тысяч.

При этом в организации подчеркнули, что примерно две трети из дополнительных смертей от заболевания (47 тысяч) были связаны со сбоями в системе здравоохранения ряда стран из-за пандемии коронавируса. На фоне борьбы с COVID-19 были сокращены мероприятия по предотвращению, диагностированию и лечению малярии.

В то же время в ВОЗ отметили, что ситуация с малярией "могла быть хуже". В начале пандемии коронавируса в организации прогнозировали, что в ряде стран Африки число умерших от малярии может вырасти в два раза.

По данным организации, в 2020 году на африканском континенте зафиксировано 95% всех выявленных случаев малярии и 96% летальных исходов. При этом 80% смертей от инфекции приходится на детей в возрасте до 5 лет.

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