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В Харькове второй раз за ночь прогремели взрывы

Фото: В Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 7 августа атаковали ракетами Харьков. Местные жители слышали несколько мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

Стоит отметить, что враг атаковал город уже второй раз с начала суток. Харьковчане пишут в соцсетях, что на этот раз было не менее 6 ударов.

Мэр Игорь Терехов отметил, что, по предварительным данным, ракетами обстреляны Новобаварский и Немышлянский районы.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

Сейчас в Харькове и области объявлена воздушная тревога. Граждане должны немедленно пройти в укрытие и находиться там до сигнала об отбое.

Напомним, около полуночи 7 августа в Харькове сработали системы оповещения, а через несколько минут раздались взрывы.

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