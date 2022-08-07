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У Харкові вдруге за ніч прогриміли вибухи

Фото: У Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 7 серпня атакували ракетами Харків. Місцеві жителі чули декілька потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Варто зазначити, що ворог атакував місто вже вдруге з початку доби. Харківчани пишуть у соцмережах, що цього разу було щонайменше 6 ударів.

Мер Ігор Терехов зазначив, що, за попередніми даними, ракетами обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони.

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.

Наразі у Харкові та області оголошена повітряна тривога. Громадяни повинні негайно пройти в укриття й перебувати там до сигналу про відбій.

Нагадаємо, близько опівночі 7 серпня в Харкові спрацювали системи оповіщення, а через декілька хвилин пролунали вибухи.

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ХарківВійна Росії проти України