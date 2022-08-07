Оккупанты обстреливают район Никополя, а в Харькове слышны взрывы

В Харькове ночью слышны взрывы. В городе и области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Обновлено 00:50

Боевики стреляют в направлении Никополя, в районе Червоногригоровки, сообщил глава РВА Евгений Евтушенко.

Напомним, вчера ночью в Харькове раздался взрыв. В городе в 00:33 была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.