Оккупанты обстреливают район Никополя, а в Харькове слышны взрывы
Фото: в Харькове раздаются взрывы, сработала сирена воздушной тревоги (Getty Images)
В Харькове ночью слышны взрывы. В городе и области объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях.
Обновлено 00:50
Боевики стреляют в направлении Никополя, в районе Червоногригоровки, сообщил глава РВА Евгений Евтушенко.
Напомним, вчера ночью в Харькове раздался взрыв. В городе в 00:33 была объявлена воздушная тревога.
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