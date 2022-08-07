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Оккупанты обстреливают район Никополя, а в Харькове слышны взрывы

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Воскресенье 07 августа 2022 00:45
Оккупанты обстреливают район Никополя, а в Харькове слышны взрывы Фото: в Харькове раздаются взрывы, сработала сирена воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове ночью слышны взрывы. В городе и области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Обновлено 00:50

Боевики стреляют в направлении Никополя, в районе Червоногригоровки, сообщил глава РВА Евгений Евтушенко.

Напомним, вчера ночью в Харькове раздался взрыв. В городе в 00:33 была объявлена воздушная тревога.

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