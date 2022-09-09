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В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы

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Харьков, Пятница 09 сентября 2022 01:23
В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы Фото: В Харькове раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Харькове в ночь на 9 сентября раздались звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Харькове слышали звуки взрывов около 01:14 часа. Произошло это через несколько минут после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться пока не появится информация об отбое тревоги.

Напомним, российские оккупанты вечером 8 сентября нанесли удары по Харькову и области. В результате обстрелов врага погибла местная жительница.

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