В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы
Фото: В Харькове раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Харькове в ночь на 9 сентября раздались звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, в Харькове слышали звуки взрывов около 01:14 часа. Произошло это через несколько минут после сигнала о ракетной опасности.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться пока не появится информация об отбое тревоги.
Напомним, российские оккупанты вечером 8 сентября нанесли удары по Харькову и области. В результате обстрелов врага погибла местная жительница.
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