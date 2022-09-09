У Харкові під час повітряної тривогу пролунали вибухи
Фото: У Харкові пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Харкові в ніч на 9 вересня пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, у Харкові чули звуки вибухів близько 01:14 години. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, російські окупанти ввечері 8 вересня завдали ударів по Харкову та області. Унаслідок обстрілів ворога загинула місцева мешканка.
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