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У Харкові під час повітряної тривогу пролунали вибухи

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Харків, П'ятниця 09 вересня 2022 01:23
У Харкові під час повітряної тривогу пролунали вибухи Фото: У Харкові пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Харкові в ніч на 9 вересня пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у Харкові чули звуки вибухів близько 01:14 години. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 8 вересня завдали ударів по Харкову та області. Унаслідок обстрілів ворога загинула місцева мешканка.

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