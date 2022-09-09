В Харькове во время воздушной тревоги снова прогремели взрывы

В Харькове, 9 сентября, снова раздались звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"Харьковчане сообщают о звуках взрывов", - говорится в сообщении.

Взрывы прогремели через 7 минут после объявления тревоги. Официальной информации от властей по взрывам пока нет. Данных о погибших и пострадавших тоже.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию как только начинают выть сирены. В укрытиях необходимо находиться пока не появится информация об отбое тревоги.