У Харкові під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи

У Харкові, 9 вересня, знову пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Харків'яни повідомляють про звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Вибухи пролунали через 7 хвилин після оголошення тривоги. Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, що сьогодні у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Вже вдень у Харкові повідомили про серію вибухів. Мер заявив про потужний обстріл.
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