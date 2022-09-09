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В Харькове во время воздушной тревоги снова прогремели взрывы

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Харьков, Пятница 09 сентября 2022 19:38
В Харькове во время воздушной тревоги снова прогремели взрывы Фото: В Харькове во время воздушной тревоги снова прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харькове, 9 сентября, снова раздались звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Харьковчане сообщают о звуках взрывов", - говорится в сообщении.

Взрывы прогремели через 7 минут после объявления тревоги. Официальной информации от властей по взрывам пока нет. Данных о погибших и пострадавших тоже.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию как только начинают выть сирены. В укрытиях необходимо находиться пока не появится информация об отбое тревоги.

Напомним, что сегодня в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Уже днем в Харькове сообщили о серии взрывов. Мэр заявил о мощном обстреле.

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