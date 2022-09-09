У Харкові під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи

У Харкові, 9 вересня, знову пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"Харків'яни повідомляють про звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Вибухи пролунали через 7 хвилин після оголошення тривоги. Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.