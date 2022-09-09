ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 09 вересня 2022 19:38
У Харкові під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи Фото: У Харкові під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові, 9 вересня, знову пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Харків'яни повідомляють про звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Вибухи пролунали через 7 хвилин після оголошення тривоги. Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, що сьогодні у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Вже вдень у Харкові повідомили про серію вибухів. Мер заявив про потужний обстріл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі