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В Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Фото: В Харькове прогремели взрывы (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Харькове в ночь на 3 августа прогремели два мощных взрыва. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне Харків".

По данным СМИ, системы оповещения сработали около 03:55 часа 3 августа, а уже через несколько минут местные жители услышали 2 мощных взрыва.

Впоследствии харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил эту информацию.

"В одном случае прилет в Холодногорском районе. Предварительно обошлось без жертв и пожара. По второму месту попадания ГСЧС данные уточняет", - отметил мэр.

Напомним, российские оккупанты утром 1 августа ударили по Салтовскому району Харькова.

Добавим, что 30 июля вражеская армия ударила по району ХТЗ.

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