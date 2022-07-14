У Харкові через ворожі обстріли зруйновано депо метрополітену
У Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйновано депо метрополітену, пошкоджено приватні будинки та газорозподільну підстанцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Харківської області в Telegram і повідомлення голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram.
"13 липня ракетна атака піддалася Харкову, в результаті чого частково зруйновано приміщення депо метрополітену і підприємства", - йдеться в повідомленні.
За даними глави ОВВА, вночі російські війська завдали ракетних ударів по Немишлянському і Основ'янському районах Харкова.
"Пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйновано 3-поверхову будівлю та автомобілі", - написав він, додавши, що рятувальники ліквідували пожежі.
За попередніми даними, жертв і постраждалих в результаті ракетних ударів немає.
Нагадаємо, напередодні ввечері у Харкові прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги.
Крім того, 12 липня окупаційні війська РФ в черговий раз обстріляли Харків. "Прильоти" відбулися в Індустріальному районі міста. Повідомлялося про 5 постраждалих.