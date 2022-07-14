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У Харкові через ворожі обстріли зруйновано депо метрополітену

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Харків, Четвер 14 липня 2022 09:16
У Харкові через ворожі обстріли зруйновано депо метрополітену Фото: у Харкові через ворожі обстріли зруйновано депо метрополітену (t.me/police_kh_region)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйновано депо метрополітену, пошкоджено приватні будинки та газорозподільну підстанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Харківської області в Telegram і повідомлення голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram.

"13 липня ракетна атака піддалася Харкову, в результаті чого частково зруйновано приміщення депо метрополітену і підприємства", - йдеться в повідомленні.

За даними глави ОВВА, вночі російські війська завдали ракетних ударів по Немишлянському і Основ'янському районах Харкова.

"Пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйновано 3-поверхову будівлю та автомобілі", - написав він, додавши, що рятувальники ліквідували пожежі.

За попередніми даними, жертв і постраждалих в результаті ракетних ударів немає.

Нагадаємо, напередодні ввечері у Харкові прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги.

Крім того, 12 липня окупаційні війська РФ в черговий раз обстріляли Харків. "Прильоти" відбулися в Індустріальному районі міста. Повідомлялося про 5 постраждалих.

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