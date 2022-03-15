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У Харкові ворожі снаряди завдали шкоди торговим майданчикам і житловим будинкам (фото)

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Харків, Вівторок 15 березня 2022 08:27
У Харкові ворожі снаряди завдали шкоди торговим майданчикам і житловим будинкам (фото) Фото: окупанти обстріляли Харків (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Роман Мирончук

Вночі, 14 березня, близько 23:30 ворожі снаряди завдали шкоди торговим майданчикам і житловим будинкам в Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

В результаті обстрілу сталася пожежа, яка швидко поширилася на значну площу. Вогонь гасили близько 20 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС.

Російські окупанти обстріляли Харків (фото: facebook.com/MNSKHARKIV)

Всього за добу рятувальники здійснили 34 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбір завалів зруйнованих будівель.

Нагадаємо, глава Харківської ОВА Олег Синьогубов розповів, що по місту 14 березня ворог наносив удари ракетами "Іскандер". Окупанти били по житлових масивах, і знищували історичний центр, обстрілювали також Чугуїв, Ізюм, Дергачі.

Ми також показували, як тепер виглядають житлові райони Харкова, в якому тисячі городян в результаті ворожих атак змушені покинути свої будинки.

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