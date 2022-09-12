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В Харкові відновили роботу метро після сьогоднішнього обстрілу

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Понеділок 12 вересня 2022 17:17
В Харкові відновили роботу метро після сьогоднішнього обстрілу Фото: метро Харкова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові відновили рух лініями метрополітену, який було призупинено через ворожий обстріл по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківського метрополітену в Telegram.

"О 16:55 рух лініями Харківського метрополітену було відновлено", - пише пресслужба метрополітену.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 12 вересня, росіяни масово обстріляли Харків. За словами голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення. Також є влучання у дорожнє покриття.

Внаслідок обстрілу в місті зупинився метрополітен.

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