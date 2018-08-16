В Харькове водитель сбил на смерть женщину

Авария произошла около 9 часов утра в Слободском районе города

Сегодня, 16 августа, в Харькове на улице Ньютона водитель сбил насмерть женщину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харькове.

Как отмечают в полиции, авария произошла около 9 часов утра в Слободском районе города. Автомобиль Daewoo под управлением 38-летнего мужчины сбил женщину.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летняя потерпевшая в бессознательном состоянии была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении.

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, что вчера прокуратура Киева объявила подозрение водителю, который сбил семью с двумя детьми. Авария произошла около 7 часов утра на улице Милославской. Водитель автомобиля Audi на большой скорости сбил супружескую пару с двумя детьми, которые переходили пешеходный переход. Травму получил только мужчина. У него открытый перелом ноги.

Также в Киевской области в результате ДТП загорелся грузовик, погибли два человека. Информация об аварии поступила спасателям 15 августа в 06:14. На месте вызова спасатели обнаружили, что в результате ДТП автомобиль "Рено" загорелся.