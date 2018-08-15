Прокуратура Киева объявила подозрение водителю, который сбил семью с двумя детьми

Водитель автомобиля Audi на большой скорости сбил супружескую пару с двумя детьми, которые переходили пешеходный переход

Прокуратура Киева объявила о подозрении водителю автомобиля, который сегодня, 15 августа, находясь в нетрезвом состоянии, сбил на пешеходном переходе супружескую пару с двумя детьми и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

Как отмечается, авария произошла около 7 часов утра на улице Милославской. Водитель автомобиля Audi на большой скорости сбил супружескую пару с двумя детьми, которые переходили пешеходный переход. Травму получил только мужчина. У него открытый перелом ноги. Его жена с детьми, по предварительным данным, не пострадали, но находятся в шоковом состоянии.

Как сообщают в прокуратуре, водитель Audi с места происшествия скрылся. Впоследствии правоохранители нашли его машину, брошенную на трамвайных путях на улице Закревского, а вскоре задержали и самого водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, что причинило потерпевшему тяжкое телесное повреждение)", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киевской области в результате ДТП загорелся грузовик, погибли двое людей. Информация об аварии поступила спасателям 15 августа в 06:14. На месте вызова спасатели обнаружили, что в результате ДТП автомобиль "Рено" загорелся.

Добавим, что 14 августа 2018 года во Львовской области столкнулись два грузовика, в результате чего один из водителей погиб на месте происшествия. Авария произошла в Бродовском районе на автодороге Киев - Чоп.