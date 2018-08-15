В Киевской области в результате ДТП загорелся грузовик, двое погибших

Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ

В Киевской области между селами Ставище и Небелица произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с легковым автомобилем ВАЗ и грузовиком "Рено". В результате аварии грузовик начал гореть, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Отмечается, что информация об аварии поступила спасателям 15 августа в 06:14. На месте вызова спасатели обнаружили, что в результате ДТП автомобиль "Рено" загорелся.

"Пожар локализован в 06:50 и полностью ликвидирован в 07:05. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли на месте", - сообщили в ГСЧС.

Причины ДТП сейчас устанавливают следственные органы. По предварительной информации "Киев оперативный", грузовик вылетел через отбойник на встречную полосу и переехал ВАЗ.

Напомним, 14 августа 2018 года во Львовской области столкнулись два грузовика, в результате чего один из водителей погиб на месте происшествия. Авария произошла в Бродовском районе на автодороге Киев - Чоп. Близ села Суходолы столкнулись два грузовика, которые перевозили стройматериалы и ткани. Водитель другого транспортного средства, 24-летний житель Ровенской области, доставлен в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.