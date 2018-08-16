У Харкові водій збив на смерть жінку

Аварія сталась близько 9 годин ранку у Слобідському районі міста

Сьогодні, 16 серпня, у Харкові на вулиці Ньютона водій збив на смерть жінку-пішохіда. Про це повідомляє прес-служба Головного управлінння Національної поліції у Харкові.

Як зазначають у поліції, аварія сталась близько 9 годин ранку у Слобідському районі міста. Автомобіль Daewoo під керуванням 38-річного чоловіка збив жінку.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 44-річна потерпіла у непритомному стані була доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, де від отриманих травм померла", - йдеться у повідомленні.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Слобідського відділу поліції. На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини ДТП.

Нагадаємо, що вчора прокуратура Києва оголосила підозру водію, який збив родину з двома дітьми. Аварія сталась близько 7 години ранку на вулиці Милославській. Водій автомобіля Audi на великій швидкості збив подружню пару з двома дітьми, які переходили пішохідний перехід. Травму отримав лише чоловік. У нього відкритий перелом ноги.

Також у Київській області внаслідок ДТП загорілась вантажівка, загинули дві людини. Інформація про аварію надійшла рятувальникам 15 серпня о 06:14. На місці виклику рятувальники виявили, що внаслідок ДТП автомобіль "Рено" загорівся.