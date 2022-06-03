В Харькове вернули оплату за коммуналку: что будет с долгами

Начиная с 1 июня в Харькове вернули начисления за коммунальные услуги. Уже в июле горожане получат квитанции за прошлый месяц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків ".

"Тем харьковчанам, которые оплачивали услуги во время войны, сделают перерасчет и внесенные суммы учтут как оплату с 1 июня", - отметили в городском совете.

Напомним, РБК-Украина писало обо всех изменениях тарифов, пенсий и правил для беженцев, которые вступают в силу с первого июля.

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