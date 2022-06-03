У Харкові повернули оплату за комуналку: що буде з боргами

Починаючи з 1 червня у Харкові повернули нарахування за комунальні послуги. Вже у липні містяни отримають квитанції за минулий місяць.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
"Тим харків'янам, які оплачували послуги під час війни, зроблять перерахунок та внесені суми врахують як оплату з 1 червня", - відзначили у міській раді.
Тарифи залишаються незмінними.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про усі зміни щодо тарифів, пенсій й правил для біженців, які набирають чинності з першого липня.
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