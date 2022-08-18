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В Харькове на утро снова прогремели взрывы

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Харьков, Четверг 18 августа 2022 04:55
В Харькове на утро снова прогремели взрывы Фото: В Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Харькове утром 18 августа слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

СМИ пока более подробной информации не указывают. Тем не менее, гражданам необходимо немедленно пройти в укрытие.

Местные жители должны оставаться в хранилищах пока не прозвучит сигнал об отбое ракетной опасности.

Напомним, 17 августа в Харькове прогремели взрывы. На месте прилета произошел сильный пожар.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по общежитию в Салтовском районе города. В результате атаки врага погибли 7 человек и еще 16 - получили ранения.

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