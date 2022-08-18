В Харькове на утро снова прогремели взрывы

В Харькове утром 18 августа слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

СМИ пока более подробной информации не указывают. Тем не менее, гражданам необходимо немедленно пройти в укрытие.

Местные жители должны оставаться в хранилищах пока не прозвучит сигнал об отбое ракетной опасности.