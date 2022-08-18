У Харкові над ранок знову прогриміли вибухи

У Харкові вранці 18 серпня чутно звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Місцеви жителі повинні залишатися у сховищах доки не пролунає сигнал про відбій ракетної небезпеки.

ЗМІ наразі детальнішої інформації не вказують. Проте, громадянам необхідно негайно пройти до укриття.

Нагадаємо, 17 серпня у Харкові прогриміли вибухи. На місці прильоту сталася сильна пожежа.

Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по гуртожитку в Салтівському районі міста. Внаслідок атаки ворога загинули 7 людей і ще 16 - зазнали поранень.

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