У Харкові над ранок знову прогриміли вибухи
Фото: У Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
У Харкові вранці 18 серпня чутно звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
ЗМІ наразі детальнішої інформації не вказують. Проте, громадянам необхідно негайно пройти до укриття.
Місцеви жителі повинні залишатися у сховищах доки не пролунає сигнал про відбій ракетної небезпеки.
Нагадаємо, 17 серпня у Харкові прогриміли вибухи. На місці прильоту сталася сильна пожежа.
Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по гуртожитку в Салтівському районі міста. Внаслідок атаки ворога загинули 7 людей і ще 16 - зазнали поранень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.