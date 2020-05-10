В Харькове за сутки коронавирусом заразились 26 человек, двое умерли

Иллюстративное фото (flickr.com lestudio1)

В Харькове около 60% всех заболевших COVID-19 по области

За минувшие сутки в Харькове коронавирус диагностировали у 26 человек. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

По его словам, суточный рост больных в Харькове составил более половины выявленных больных в регионе. Кучер отметил, что за последние 24 часа в Харьковской области было выявлено 44 новых случая заболеваний.

"Обращаю внимание, что из подтвержденных за последние сутки случаев, 26 - у харьковчан. Всего в городе Харькове около 60% всех заболевших по области", - заявил Кучер.

Он также сообщил о двух смертельных случаях в Харькове от коронавируса.

"За сутки умерли две харьковчанки (48 и 56 лет). Обе имели серьезные сопутствующие заболевания", - уточнил Кучер.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении открыть городское метро с 12 мая. По его словам, метро не является рассадником коронавируса. При этом он заявил, что в вагоны планируют пускать ограниченное количество людей.

Метро в Киеве, однако, не планируют открывать раньше времени. По словам столичного градоначальника Виталия Кличко такое решение должно принять правительство и "это будет не сразу".

Как известно, метро в Украине было закрыто с начала карантина в стране. Кабмин опасается открывать метро и в Офисе президента прогнозируют, что оно заработает только летом. Несколько дней назад премьер-министр Денис Шмыгаль исключил открытие метро до 22 мая.