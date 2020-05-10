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У Харкові за добу коронавірусом інфікувалися 26 осіб, ще двоє померли

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 16:59
У Харкові за добу коронавірусом інфікувалися 26 осіб, ще двоє померли
Ілюстративне фото (flickr.com lestudio1)

У Харкові близько 60% усіх захворілих на COVID-19 по області

За минулу добу у Харкові коронавірус діагностували у 26 осіб. Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

За його словами, добовий ріст хворих у Харкові склав більше половини виявлених хворих у регіоні. Кучер зазначив, що за останні 24 години у Харківській області було діагностовано 44 нових випадки захворювань.

"Звертаю увагу, що з підтверджених за останню добу випадків, 26 - у харків’ян. Усього в місті Харкові близько 60% усіх захворілих по області", - заявив Кучер.

Керівних області також повідомив про два смертельних випадки у Харкові внаслідок коронавірусу.

"За добу померли дві харків’янки (48 та 56 років). Обидві мали серйозні супутні захворювання", - уточнив Кучер.У Харкові за добу коронавірусом інфікувалися 26 осіб, ще двоє померли

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес заявив про намір відкрити міське метро з 12 травня. За його словами, метро не є розсадником коронавірусу. При цьому він заявив, що в вагони планують пускати обмежену кількість людей.

Метро в Києві, проте, не планують відкривати раніше запланованого. За словами столичного градоначальника Віталія Кличка, таке рішення має ухвалити уряд і "це буде не відразу".

Як відомо, метро в Україні було закрито з початку карантину в країні. Кабмін побоюється відкривати метро і в Офісі президента прогнозують, що воно запрацює тільки влітку. Кілька днів тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль виключив відкриття метро до 22 травня.

Теги Новини України ХарківКоронавірус
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