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В Харькове стартовал отопительный сезон: куда начали подавать тепло

Автор: Мария Кучерявец

В Харькове начали подавать тепло в больницы и детские сады. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Харьковского горсовета.

Согласно документу, тепло начали подавать в больницы, учебные заведения и другие объекты социально-культурной сферы.

В ведомстве добавляют, что в Харькове в рамках подготовки к отопительному сезону была проведена реконструкция и капитальный ремонт котельных, заменено более 100 км технически изношенных теплосетей.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 99%.

Добавим, по словам мэра Киева Виталия Кличко, отопительный сезон в столице с учетом погодных условий может начаться в ближайшие дни.

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Харьковдетский садОтопительный сезон