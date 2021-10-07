В Харькове стартовал отопительный сезон: куда начали подавать тепло

В Харькове начали подавать тепло в больницы и детские сады. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Харьковского горсовета.
Согласно документу, тепло начали подавать в больницы, учебные заведения и другие объекты социально-культурной сферы.
В ведомстве добавляют, что в Харькове в рамках подготовки к отопительному сезону была проведена реконструкция и капитальный ремонт котельных, заменено более 100 км технически изношенных теплосетей.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 99%.
Добавим, по словам мэра Киева Виталия Кличко, отопительный сезон в столице с учетом погодных условий может начаться в ближайшие дни.