У Харкові стартував опалювальний сезон: куди почали подавати тепло

В Харкові почали подавати тепло в лікарні та дитячі садки. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Харківської міськради.
Згідно з документом, тепло почали подавати в лікарні, навчальні заклади та інші об'єкти соціально-культурної сфери.
У відомстві додають, що в Харкові в рамках підготовки до опалювального сезону було проведено реконструкцію і капітальний ремонт котелень, замінено понад 100 км технічно зношених тепломереж.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону на 99%.
Додамо, за словами мера Києва Віталія Кличка, опалювальний сезон у столиці з урахуванням погодних умов може початися найближчими днями.