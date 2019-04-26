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В Харькове сообщили о минировании метро

Новости » Происшествия    26.04.2019 - 16:49
В Харькове сообщили о минировании метро
Иллюстративное фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Кроме того, сообщается о минировании здание на улице Университетская, 5 и площади Конституции

В полицию Харькова около 16:30 поступила информация о минировании станции метро  "Площадь Конституции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции Харькова. 

Кроме того, сообщается о минировании здание на улице Университетская, 5 и площади Конституции. 

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове в течение дня 23 апреля правоохранители 9 раз выезжали на вызовы о минировании в различных объектах. Правоохранители осмотрели 40 883 кв. метров зданий и прилегающей территории, евакуировали 808 граждан. Ни одно сообщение не подтвердилось.

Отметим, что за последний месяц было несколько сообщений о минировании аэропортов в Киеве. Последнее было в четверг, 25 апреля. В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев". Полиция проверила информацию и не нашла взрывчатку.

Кроме того, в полицию Киева сообщили о заминировании аэропорта "Киев" им.Сикорского , Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховной Рады и Кабмина. 

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