В Харькове сообщили о минировании метро

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Кроме того, сообщается о минировании здание на улице Университетская, 5 и площади Конституции

В полицию Харькова около 16:30 поступила информация о минировании станции метро "Площадь Конституции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции Харькова.

Кроме того, сообщается о минировании здание на улице Университетская, 5 и площади Конституции.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове в течение дня 23 апреля правоохранители 9 раз выезжали на вызовы о минировании в различных объектах. Правоохранители осмотрели 40 883 кв. метров зданий и прилегающей территории, евакуировали 808 граждан. Ни одно сообщение не подтвердилось.

Отметим, что за последний месяц было несколько сообщений о минировании аэропортов в Киеве. Последнее было в четверг, 25 апреля. В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев". Полиция проверила информацию и не нашла взрывчатку.

Кроме того, в полицию Киева сообщили о заминировании аэропорта "Киев" им.Сикорского , Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховной Рады и Кабмина.