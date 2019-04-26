У Харкові повідомили про мінування метро

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Крім того, повідомляється про мінування будівлі на вулиці Університетська, 5 і площі Конституції

В поліцію Харкова близько 16:30 надійшла інформація про мінування станції метро "Площа Конституції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сообщение Нацполиции Харкова.

Крім того, повідомляється про мінування будівлі на вулиці Університетська, 5 і площі Конституції.

За адресами виїхали співробітники слідчо-оперативних груп територіальних відділів поліції і фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

Проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Харкові протягом дня 23 квітня правоохоронці 9 разів виїжджали на виклики про мінування в різних об'єктах. Правоохоронці оглянули 40 883 кв. метрів будівель та прилеглої території, евакуировали 808 громадян. Жодне повідомлення не підтвердилося

Відзначимо, що за останній місяць було кілька повідомлень про замінування аеропортів у Києві. Останнє було у четвер, 25 квітня. У чергову частину Солом'янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту "Київ". Поліція перевірила інформацію і не знайшла вибухівку.

Крім того, що до поліції Києва повідомили про замінування аеропорту "Київ" ім.Сікорського, Південного та Дарницького вокзалу, Центрального автовокзалу, Верховної Ради і Кабміну.