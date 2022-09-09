ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові повідомляють про серію вибухів. Мер заявив про потужний обстріл

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 09 вересня 2022 14:15
У Харкові повідомляють про серію вибухів. Мер заявив про потужний обстріл Фото: в Харкові повідомляють про серію вибухів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Жителі Харкова повідомляють про серію звуків вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова в Telegram та місцеві ЗМІ.

"Харків'яни чули серію вибухів на півночі та на північному заході міста - перебувайте в укриттях", - пишуть ЗМІ.

Згодом мер міста повідомив про потужний обстріл Харкова.

"Потужний обстріл Харкова із РСЗВ. Поки що точно відомо про прильоти у Шевченківському районі. Попередньо постраждав дитсадок та пожежа на одній автозаправці. Про постраждалих інформація уточнюється", - написав Терехов.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 9 вересня обстріляли Салтівський район Харкова. Внаслідок атаки був пошкоджений один із вищих навчальних закладів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вибух
NEWS
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі