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Оккупанты с 24 февраля разрушили в Украине более сотни медицинских учреждений

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Пятница 09 сентября 2022 06:00
Оккупанты с 24 февраля разрушили в Украине более сотни медицинских учреждений Фото: Оккупанты с 24 февраля разрушили в Украине более сотни медицинских учреждений (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

С начала полномасштабной войны в Украине российские оккупанты повредили 826 медицинских учреждений. Еще 127 - враг разрушил до основания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В Минздраве указали, что 62 объекта уже удалось восстановить. Заместитель министра Богдан Боруховский подчеркнул, что сегодня важно восстановить каждое медицинское учреждение.

"Поэтому сейчас мы консолидируем усилия с нашими партнерами, чтобы в первую очередь восстановить больницы, которые получили незначительные повреждения и могут быть отстроены в кратчайшие сроки", - сказал медик.

По его словами, параллельно с этим Минздрав реализует еще несколько проектов в Киевской и Сумской областях, где медицинские учреждения строятся фактически с нуля.

Напомним, оккупанты повредили и разрушили более 7 тысяч жилых домов в Харьковской области.

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